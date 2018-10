PROLOGUE : Confirmation des perspectives du groupe

Confirmation des perspectives du groupe

A la demande de certains actionnaires, le Groupe Prologue confirme que ses perspectives de croissance et de rentabilité restent inchangées et sont très favorables.

L'évolution actuelle du cours de bourse de son action apparaît donc totalement inexpliquée au Groupe Prologue tant il est décorrélé des véritables perspectives de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 qui sera publié au plus tard le 15 novembre devrait confirmer une nouvelle fois la très bonne dynamique de croissance à long terme du Groupe.









A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2300 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 45 766 234





Contact : Sylvie PROST-BOUCLE

actionnaire@prologue.fr

Tél. : 01.41.47.70.06





Publication, le 24 octobre 2018





