PROLOGUE : Greensome Finance débute le suivi à Neutre

Greensome Finance a entamé le suivi de Prologue avec une opinion Neutre et un objectif de cours de 0,51 euro. Le bureau d’études estime que le projet de simplification juridique et actionnariale est approprié. Toutefois, dans l’attente de la fin des offres publiques d’échanges, il affiche avec une opinion Neutre. Le broker anticipe une croissance du chiffre d’affaires de 5,2% par an en moyenne sur les trois prochaines années et une amélioration progressive de la marge opérationnelle pour atteindre 3,8% du chiffre d’affaires en 2022 (vs 2,4% en 2019).