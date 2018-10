PROLOGUE : confirme ses objectifs à la demande de certains actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la demande de certains actionnaires, le groupe Prologue a confirmé que ses perspectives de croissance et de rentabilité restent inchangées et sont très favorables. Fin septembre, le groupe avait annoncé anticiper, au cours des prochains trimestres, une nouvelle croissance de ses activités et de ses marges." L'évolution actuelle du cours de bourse de son action apparaît donc totalement inexpliquée au Groupe Prologue tant il est décorrélé des véritables perspectives de l'entreprise ", constate la société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation.Elle affirme que le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, qui sera publié au plus tard le 15 novembre, devrait confirmer une nouvelle fois la très bonne dynamique de croissance à long terme du groupe.