PROLOGUE dévisse : les revenus du troisième trimestre déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse du marché SRD, Prologue décroche de 9,52% à 0,40 euro, réduisant ses gains depuis le 1er janvier à un peu plus de 4%. La société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation a dévoilé un chiffre d’affaires plus faible que prévu au troisième trimestre, en repli de 0,5% à 18,1 millions d'euros. Sur 9 mois, la croissance interne du groupe s’établit à +4,6% pour un niveau total de facturation de 60,8 millions d'euros.Entre juillet et septembre, l'activité a été soutenue par la formation, qui a vu ses ventes progresser de 7,6% à 9,30 millions d'euros.En revanche, ses activités de Cloud et services managés ont enregistré une contre-performance. Leurs revenus ont baissé de 6,4% à 2,5 millions en raison d'une chute de 30,6% à 0,5 million de l'activité en Amérique Latine." Cette contreperformance momentanée sur ce territoire devrait être rattrapée en partie d'ici la fin de l'année avec un faible impact sur son niveau de rentabilité ", a précisé Prologue.Pour sa part, l'activité Infrastructures (Matériels, cybersécurité) a enregistré plusieurs décalages de commandes qui expliquent un recul de 8,8% de ses ventes à 3,92 millions d'euros. Le groupe technologique a indiqué que cette tendance s'inverser au 4ème trimestre 2019 et retrouver une évolution conforme à son potentiel de développement.L'activité Logiciels, comme les trimestres précédents, est en recul de 7,7% à 2,38 millions d'euros.S'agissant de ses perspectives, le groupe anticipe au cours des prochains exercices une nouvelle progression de ses ventes.