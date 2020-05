Prologue : - Activité au 1er trimestre 2020 en baisse de -10,4 à 18,62 M

ACTIVITE AU 1ER TRIMESTRE 2020 EN BAISSE DE -10,4% A 18,62 M€

IMPACT EXCEPTIONNEL DES GREVES EN FRANCE ET DU COVID-19 SUR L’ ACTIVITÉ DE FORMATION : -27,9%

CROISSANCE DE +25% DES ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGÉS

CROISSANCE DE +10% DES ACTIVITES HORS DE France

Données consolidées non auditées en M€ T1 2019 T1 2020 D Chiffre d'Affaires 20,77 18,62 -10,4%

ACTIVITE AU 1ER TRIMESTRE 2020 EN BAISSE DE -10,35% A 18,62 M€

Le groupe Prologue a enregistré au 1er trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 18,62 M€ en baisse de -10,4%. Sur cette période, l’évolution des ventes du groupe aura été de nature très différente selon les métiers.

IMPACT EXCEPTIONNEL DES GREVES EN FRANCE ET DU COVID-19 SUR L’ACTIVITE DE FORMATION : -28,0%

Les ventes de formation auront été de loin les plus marquées par cette période, en raison à la fois des grèves liées à la réforme des retraites dont les effets n’ont pris fin qu’au mois de février et de l’arrivée en France, début mars, de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ces deux facteurs exceptionnels et totalement extérieurs à l’entreprise ont significativement impacté cette activité qui enregistre un chiffre d’affaires de 7,7 M€ sur les 3 premiers mois de 2020, en baisse de -28,0% par rapport à la même période l’an dernier.

CROISSANCE DE +25% DES ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES

Toujours bien positionné sur ce marché très porteur, les activités de Cloud et de Services Managés ont enregistré, sur le 1er trimestre 2020, une croissance de +25,1% à 2,9M€. Les ventes d’infrastructures ont bien résisté dans cette période, avec des ventes également en croissance de +5,3% à 5,45M€. L’activité Logiciel, qui avait connu un bon début d’année, enregistre un chiffre d’affaires comparable à la période l’année précédente.

CA consolidé par activité en M€* T1 2019 T1 2020 D Clouds et services managés 2,32 2,90 +25,1% Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécuité) 5,17 5,45 +5,3% Logiciels 2,61 2,59 -0,8% Formation 10,67 7,69 -28,0% Total 20,77 18,62 -10,4%

(*) Données consolidées non auditées

CROISSANCE DE +10% DES ACTIVITES HORS DE FRANCE

L’activité en France, fortement impactée par les grèves et la crise sanitaire s’inscrit, sur le 1er trimestre 2020, en baisse de -19%. Hors de France, le groupe enregistre une croissance organique de ses facturations de +10%.

CA consolidé par activité en M€* T1 2019 T1 2020 D France 14,58 11,81 -19,0% Espagne et Amérique Latine 6,03 6,16 +2,1% dont Espagne 5,61 5,79 +3,2% dont Amérique Latine 0,42 0,37 -11,4% Etats Unis 0,15 0,65 +320,6% Total 20,77 18,62 -10,41

(*) Données consolidées non auditées

PERSPECTIVES

En attendant les effets du début du déconfinement et un prochain retour à la normale sur ses activités, notamment dans la formation, le groupe Prologue a maintenu ses effectifs jusqu’à ce jour, et sauf exception, en télétravail, en chômage partiel ou total, ou en arrêt maladie pour garde d’enfants. L’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires au 2ème trimestre reste encore difficile à évaluer, en raison notamment de l’évolution du déconfinement qui vient de débuter. L’activité de formation devrait rester de loin la plus impactée sur la période à venir.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, au plus tard le 15 août après bourse.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 585 630

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr

Publication, le 14 mai 2020

Pièce jointe