Prologue : CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +4,6% SUR 9 MOIS 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE ORGANIQUE

DE +4,6% SUR 9 MOIS 2019

Données consolidées non auditées en M€ T3 2018 T3 2019 Variation 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation Chiffre d'Affaires 18,2 18,1 -0,5% 58,1 60,8 + 4,6

CROISSANCE ORGANIQUE DE +4,6% SUR 9 MOIS 2019

Au cours 3ème trimestre 2019, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires quasiment stable par rapport à l’an dernier à 18,1 M€. Sur 9 mois, la croissance interne du groupe s’établit à +4,6% pour un niveau total de facturation de 60,8 M€.

Sur le 3ème trimestre 2019, l’activité a été contrastée entre, d’une part, une croissance soutenue de l’activité de formation qui voit ses ventes progresser de 7,6% et, d’autre part, une baisse de 6,4% des activités de Cloud et services managés liée à un recul de 30,6% de l’activité en Amérique Latine. Cette contreperformance momentanée sur ce territoire devrait être rattrapée en partie d’ici la fin de l’année avec un faible impact sur son niveau de rentabilité.

Données consolidées non auditées en M€ T3 2018 T3 2019 Variation 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation France 11,82 11,74 -0,7% 39,45 41,74 + 5,8 Espagne et Amérique Latine 6,19 6,14 -0,8% 18,12 18,51 +2,2% Dont Espagne 5,47 5,64 +3,1% 16,26 16,97 +4,4% Dont Amérique Latine 0,72 0,50 -30,6% 1,86 1,54 -17,2% Etats-Unis 0,19 0,23 +20,5% 0,56 0,57 +1,3% Total 18,20 18,11 -0,5% 58,13 60,82 +4,6%

L’activité Infrastructures (Matériels, cybersécurité), après un bon 1er semestre 2019, enregistre sur le 3ème trimestre plusieurs décalages de commandes qui expliquent un recul de 8,8% de ses ventes sur la période par rapport à 2018. Cette tendance devrait ainsi s’inverser au 4ème trimestre 2019 et retrouver une évolution conforme à son potentiel de développement.

L’activité Logiciels, comme les trimestres précédents et pour des raisons déjà évoquées, est en recul de 7,7%.

Données consolidées non auditées en M€ T3 2018 T3 2019 Variation 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation Clouds et services managés 2,67 2,50 -6,4% 7,65 7,34 -4,1% Infrastructures (matériels, cybersécurité) 4,30 3,92 -8,8% 13,26 13,98 +5,4% Logiciels 2,58 2,38 -7,7% 8,26 7,92 -4,1% Formation 8,64 9,30 +7,6% 28,96 31,59 +9,1% Total 18,20 18,11 -0,5% 58,13 60,82 +4,6%

PERSPECTIVES

Prologue anticipe au cours des prochains exercices une nouvelle progression de ses ventes.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d’affaires annuel 2019, au plus tard le 15 février 2020.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 584 034

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 15 novembre 2019

