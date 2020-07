Prologue : Prologue – Impact exceptionnel du Covid-19 en France sur le CA du T2 2020

Prologue

IMPACT EXCEPTIONNEL DU COVID-19 EN FRANCE AU 2EME TRIMESTRE 2020

BAISSE DU CA EN FRANCE DE 34,4% A 10,1 M€

CROISSANCE HORS DE FRANCE DE 5,2% A 6,9 M€

CROISSANCE DES ACTIVITES CLOUD DE 16,9%

Données consolidées en M€ non auditées T2 2019 T2 2020 D S1 2019 S1 2020 D Chiffre d'Affaires 21,95 16,98 -22,6% 42,71 35,35 -17,2%

ACTIVITE EN BAISSE DE -22,6% AU 2EME TRIMESTRE 2020 A 16,98 M€

Le groupe Prologue a enregistré, au 2ème trimestre 2020, un chiffre d’affaires de 16,98 M€ en baisse de -22,6%. L’impact du Covid-19 aura été de nature très différente selon les métiers et les régions.

IMPACT EXCEPTIONNEL DU COVID-19 EN FRANCE DANS LA FORMATION

Au cours du 2ème trimestre 2020, la formation a été de loin l’activité la plus impactée du groupe par la crise sanitaire liée au Covid-19, qui l’a contrainte à fermer l’ensemble de ses 35 centres en France du 16 mars jusqu’à début juin. Dans ce contexte exceptionnel, le groupe a réussi à mettre très rapidement en œuvre des solutions performantes permettant à ses clients de suivre à distance ses cursus IT, Digital et Management réalisés habituellement en présentiel. Le groupe a ainsi réussi à maintenir en partie ses activités, mais dans des proportions bien inférieures à son activité normale, avec un chiffre d’affaires qui atteint 7,36 M€ sur le 2ème trimestre 2020 dont 6,8 M€ réalisés en distanciel (vs moins de 0,5 M€ sous cette modalité sur la même période en 2019). Le groupe enregistre, sur ce trimestre, une baisse de ses ventes de -36,7% contre une croissance proche de +10% sur la même période l’année précédente.

CROISSANCE DE +16,9% DES ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES

Peu impactée par le Covid-19, l’activité de Cloud et de Services Managés a enregistré sur le 2ème trimestre 2020 une croissance de +16,9% à 2,95 M€. Les ventes d’infrastructures qui ont été pénalisées, dans cette période, par des problèmes d’approvisionnement pendant toute la période de confinement, ainsi que par une chute momentanée mais brutale de l’activité commerciale, sont en baisse au T2 de -16,1% à 4,09 M€. L’activité Logiciels enregistre, pour des raisons comparables, un chiffre d’affaires de 2,58 M€, en baisse de -11,9%.

CA consolidé par activité en M€ non audités T2 2019 T2 2020 D S1 2019 S1 2020 D Clouds et services managés 2,52 2,95 +16,9% 4,84 5,57 +15,1% Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécuité) 4,88 4,09 -16,1% 10,05 9,57 -4,7% Logiciels 2,93 2,58 -11,9% 5,53 5,17 -6,6% Formation 11,62 7,36 -36,7% 22,29 15,04 -32,5% Total 21,95 16,98 -22,6% 42,71 35,35 -17,2%

CROISSANCE DE +5,2% DES ACTIVITES HORS DE FRANCE

L’activité en France, fortement impactée par l’évolution de l’activité de formation enregistre une baisse conjoncturelle de ses facturations de -34,4%. Hors France, les ventes progressent de +5,2% portées par l’Espagne +3% à 5,89 M€ et les Etats-Unis +104% à 0,38 M€.

CA consolidé par activité en M€ non audité T2 2019 T2 2020 D S1 2019 S1 2020 D France 15,42 10,11 -34,4% 28,12 21,94 -22,0% Espagne et Amérique Latine 6,34 6,48 +2,3% 12,37 12,64 +2,2% dont Espagne 5,71 5,89 +3,0% 11,33 11,68 +3,1% dont Amérique Latine 0,63 0,60 -4,6% 1,04 0,97 -7,3% Etats Unis 0,19 0,38 +104,6% 0,34 0,77 +125,0% Total 21,95 16,98 -22,6% 40,83 35,35 -13,4%

PERSPECTIVES

Au cours des prochains mois le groupe anticipe :

Une poursuite de la croissance de ses activités de Cloud et services managés,

Une reprise lente de l’activité de formation, avec un 3 ème trimestre 2020 qui devrait rester sur un rythme comparable au 1 er semestre, avec un possible rebond à partir de la mi-septembre, en fonction de l’évolution du contexte économique constaté d’ici là,

trimestre 2020 qui devrait rester sur un rythme comparable au 1 semestre, avec un possible rebond à partir de la mi-septembre, en fonction de l’évolution du contexte économique constaté d’ici là, Un rebond attendu des ventes d’infrastructures et services qui pourraient se concrétiser dès le 3ème trimestre.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 585 630





