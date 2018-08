Prologue : Publication du CA T2 2018 avancée au 07/08/2018

DATE DE PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE 2018

AVANCEE AU 7 AOÛT 2018 APRES BOURSE

Le groupe Prologue informe ses aconnaires qu'il publiera le 7 août 2018 après bourse son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018, en avance sur la date qui avait été inialement fixée au 15 août 2018.

PROCHAINE COMMUNICATION

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 le 7 août, après bourse.

APROPOSDE PROLOGUE

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informaques et la formaon. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Lane et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est posionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Compung avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisaon en tant que ers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formaon IT & Management avec plus de 2000 cursus de formaon.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'acons : 45 599 724