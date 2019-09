Prologue : RESULTATS SEMESTRIELS BENEFICIAIRES ET CONFORMES A LA SAISONNALITE DES ACTIVITES - BONNES PERSPECTIVES D'ACTIVITES

résultats semestriels bénéficiaires

et conformes a la saisonnalité des activités

Bonnes perspectives d’activités

Données consolidées auditées en M€ 12 mois 2018 S1 2018 S1 2019 Chiffre d'Affaires 85,98 39,93 42,71 Résultat Opérationnel Courant 2,67 0,52 0,34 Résultat Opérationnel 2,16 0,61 0,41 Résultat Financier -0,56 -0,31 -0,41 Résultat avant impôt 1,60 0,30 -0,01 Résultat après impôt 1,57 0,06 -0,21 Résultat des activités cédées - - 0,34 Résultat Net 1,57 0,06 0,12

UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE

Au cours du 1er semestre de son exercice 2019, Prologue a réalisé un chiffre d’affaires de 42,7 M€, en croissance organique de +7,0% par rapport au 1er semestre 2018.

UN RESULTAT BENEFICIAIRE ET CONFORME A LA SAISONNALITE DES ACTIVITES

Ce bon niveau d’activité a permis au groupe de réaliser, comme l’année précédente, un résultat bénéficiaire dès le 1er semestre avec un Résultat Opérationnel Courant et un Résultat Opérationnel qui atteignent respectivement 0,34 M€ et 0,41 M€. Ce résultat, bien qu’en léger recul par rapport au 1er semestre 2018, est conforme à la saisonnalité des activités ; la plus grande partie des résultats étant réalisée sur les six derniers mois de l’exercice.

Au final, après prise en compte d’une charge financière de -0,41 M€ et d’un résultat exceptionnel de 0,34 M€ lié à la vente des locaux des Ulis, le Résultat Net du groupe Prologue atteint sur le 1er semestre 0,12 M€ contre 0,06 M€ un an plus tôt.

BONNES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Le groupe anticipe, pour les prochains exercices, la poursuite d’une croissance organique dynamique de ses ventes et une amélioration constante de ses marges. Sur le 2ème semestre 2019, Prologue anticipe une nouvelle progression de ses activités par rapport à 2018 et une nette hausse de ses marges opérationnelles par rapport au 1er semestre 2019.

Le groupe disposait au 30 juin 2019, d'une trésorerie disponible significative de 9 M€.

PROCHAINES PUBLICATIONS

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 au plus tard le 15 novembre 2019 prochain après bourse.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 584 034

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 27 septembre 2019

