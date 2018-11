Prologue : accélération de la croissance organique

13/11/2018 | 13:42

Au cours du troisième trimestre 2018, Prologue confirme l'accélération de sa croissance organique avec une progression de ses ventes de +12,6%. Sur les neuf premiers mois de l'année, cette croissance interne a atteint +8,9% pour un total de 57,98 millions.



Le chiffre d'affaires progresse de +11,2% en France, de +16,3% en Espagne, et de +17,4% en Amérique Latine. Sur les Etats-Unis, les ventes sont peu significatives et quasiment stables passant de 0,21 à 0,19 million.



'Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes', affirme la société spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation.



