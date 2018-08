Prologue : croissance de 9,6% du chiffre d'affaires

07/08/2018 | 18:21

Prologue, entreprise spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation, annonce ce mardi soir avoir vu sa croissance organique s'accélérer au deuxième trimestre 2018, avec une progression de ses ventes de +9,6% par rapport à la même période en 2017.



Ainsi, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'établit à 20,65 millions d'euros.



Cette progression de l'activité permet au groupe d'enregistrer sur les six premiers mois de 2018 une croissance interne de 7,3%, pour des facturations totales de 39,79 millions d'euros.



'Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes', annonce le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.