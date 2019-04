Très forte progression des résultats - ROC : 2,67 M

TRES FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

Résultat Opérationnel Courant 2018 : 2,67M€ (vs 0,26 M€ en 2017)

Résultat Net 2018 : 1,57 M€ (vs - 6,32 M€ en 2017)

Données consolidées auditées en M€ 2017 2018 Chiffre d'Affaires 77,04 85,98 Résultat Opérationnel Courant 0,26 2,67 Résultat Opérationnel -2,5 2,16 Résultat Financier -0,78 -0,56 Résultat avant impôt -3,28 1,60 RN des activités poursuivies* -3,82 1,57 Résultat des activités cédées -2,51 0 Résultat Net -6,32 1,57

UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE DE +11,6%

Au cours son exercice 2018, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 85,98 M€, en croissance organique de +11,6% sur un an. Ce dynamisme a été porté par les activités de Cloud et de Services Managés +20,2%, de Formation dans les domaines de l'IT du Digital et du Management (+14,7%) et des ventes d’Infrastructures (+9,8%).





UNE TRES FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

Cette forte croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une très nette amélioration des résultats. Le Résultat Opérationnel Courant progresse ainsi sur 12 mois de plus de 2,4 M€ pour atteindre 2,67 M€. Le Résultat Opérationnel s’établit sur 2018 à 2,16 M€ contre une perte de -2,5M€ en 2017.

L’année 2018, qui aura ainsi été marquée, à la fois par une forte croissance interne et par une hausse significative de la rentabilité, traduit la réussite de la stratégie industrielle opérée par Prologue depuis sa prise de contrôle du Groupe O2i avec notamment la cession de l’activité Print et le recentrage des activités sur les domaines à plus forte valeur ajoutée.

Au final, après prise en compte d’un Résultat Financier de -0,56 M€ (en amélioration de 0,2 M€), le Résultat Net du groupe Prologue atteint, sur l’année 2018, 1,57 M€ contre une perte de -6,32 M€ un an plus tôt.





PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Le groupe anticipe pour 2019 et les prochains exercices, la poursuite de la croissance de ses activités et de ses marges. Le groupe disposait au 31 décembre 2018 d'une trésorerie disponible significative de 10,2 M€.



PROCHAINES PUBLICATIONS

Les comptes complets et audités seront publiés dans les prochains jours sur le site Internet du groupe.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 au plus tard le 15 mai prochain après bourse.





A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 45 840 970

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 23 avril 2019

