Prosegur Cash SA : fortement sanctionnée suite à la crise en Argentine

Implantée dans 4 continents et dans une vingtaine de pays, cette multinationale fournit des services de sécurité à la personne, de télésurveillance et de transport de fonds et emploie plus de 60 000 personnes à travers le monde.





Source : rapport annuel 2018 Source : rapport annuel 2018



Prosegur Cash est particulièrement présente en Amérique Latine, où elle réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires (1.148 milliard sur 1.732 milliard d'euros en 2018), notamment en Argentine, où elle emploie près de 5000 personnes (légèrement moins qu'au Brésil).





Source : rapport annuel 2018 Source : rapport annuel 2018



La société a été fortement pénalisée par la chute du peso argentin (ARS), qui a perdu jusqu'à -25% face au dollar depuis lundi (voir graphique). "À part le Sri Lanka en 1989, aucun pays n’a vu sa monnaie dévaluée de cette manière en une journée", a expliqué l’économiste argentin, Daniel Marx.





Source : Bloomberg, le 14/08/19 Source : Bloomberg, le 14/08/19



La monnaie argentine a plongé suite au revers électoral infligé au président Mauricio Macri. En effet, le président libéral sortant a été battu à plate couture par Alberto Fernandez (avec 47% des voix) lors des élections primaires de dimanche, organisées en vue de l'élection présidentielle d'octobre, alors qu'aucune enquête d'opinion ne l'avait laissé présager. Le possible retour au pouvoir du péronisme dans un pays sous assistance du FMI a provoqué un véritable tsunami sur la Bourse (indice Merval -38% lundi) et la monnaie argentine, pénalisant fortement les sociétés, telle que Prosegur, qui réalisent une grande partie de leur activité dans le pays.



"Pour le second semestre, nous devrons être attentifs aux résultats des élections présidentielles en Argentine et aux réformes structurelles qui pourraient être adoptées au Brésil" a indiqué Prosegur dans son rapport du premier semestre.