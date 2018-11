ProSiebenSat.1 : Berenberg reste à 'achat', réduit sa cible

22/11/2018 | 14:34

Tout abaissant son objectif de cours sur ProSiebenSat.1, passant ainsi de 38 à 24 euros, Berenberg maintient sa recommandation 'achat' sur le titre du diffuseur de télévision allemand.



Le broker souligne que la nouvelle direction du groupe a maintenant refondé ses estimations. 'Nous pensons qu'il existe désormais ici bien plus d'opportunité de hausse que de risque de baisse', réagit-il.



Berenberg pointe que la direction de ProSiebenSat.1 'vise une cible de retour total aux actionnaires de 10-15% sur une base annuelle d'ici 2023, un objectif qui n'est pour l'heure pas intégré au cours de Bourse'.



