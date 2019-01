ProSiebenSat.1 Media : Morgan Stanley met le secteur à genoux

Omar Sheikh, est pessimiste pour les entreprises télévisuelles du vieux continent, qui seront de plus en plus confrontées à la concurrence des diffuseurs de contenus à la demande par internet. A relativement brève échéance, deux ou trois ans, les conséquences seront importantes pour les cash-flows du groupe, ce qui pourrait mettre à mal sa capacité à verser un gros coupon (le rendement récent dépasse 8% sur ProsiebenSat.1).

Dans la matinée du 4 janvier 2019, l'action ProsiebenSat.1 a enfoncé le seuil des 14 EUR pour la première fois depuis 7 ans, en perdant plus de 7% dans de gros volumes. C'est la banque américaine Morgan Stanley qui a fait couler le titre, en sabrant de 15,60 à 11,20 EUR son objectif de cours, pour une recommandation qui reste à "souspondérer". L'analyste en charge du secteur,Plus globalement, Morgan Stanley a taillé des croupières à tout le secteur, notamment aux Françaises. La recommandation reste négative sur les deux dossiers et la banque a réduit sa valorisation de M6 Métropole Télévision de 14 à 11,40 EUR et celle de TF1 de 7,10 à 5,60 EUR. Sheikh pense que les télévisions européennes auront à créer leur propre plateforme et à investir chaque année 70 à 150 millions d'euros pour contrer la montée en puissance de Netflix et Amazon notamment.