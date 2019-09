PROSIEBENSAT : UBS passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS est passé de Neutre à Achat sur ProSiebenSat et a relevé son objectif de cours de 16 à 18,20 euros. Malgré les menaces structurelles qui pèsent sur le modèle de diffusion, le bureau d’analyses souligne que des éléments positifs voient le jour : les audiences se sont redressées, le visionnage total de la vidéo s'est stabilisé et le lancement de Joyn a été un succès. Par ailleurs, les revenus de distribution restent sains tandis que les coûts du contenu sont désormais plus contrôlables.