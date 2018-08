PROSIEBENSAT : a stabilisé ses résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ProSiebenSat (+1,94% à 22,90 euros) a fait état d'une baisse de 4% de son Ebitda ajusté au deuxième trimestre, à 259 millions d'euros. Ce recul avait été annoncé dès le mois de mai et est lié à la saisonnalité des coûts de programmation du diffuseur. Sur l'ensemble du semestre, son Ebitda ajusté s'est stabilisé à 459 millions d'euros et sa marge s'est améliorée, passant de 24,5% à 25,6%. Le chiffre d'affaires semestriel du diffuseur a baissé de 4% à 1,79 milliard d'euros. En organique, il a stagné sur la période.ProSiebenSat a confirmé ses objectifs annuels d'une croissance de 0% à 5% de son chiffre d'affaires et d'une stabilisation de sa marge.