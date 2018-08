ProSiebenSat.1 : bat le consensus au 2e trimestre

02/08/2018 | 10:05

ProSiebenSat.1 grimpe de 3,2% à Francfort, dans le sillage de la publication d'un bénéfice net ajusté en baisse de 6% à 136 millions d'euros pour le deuxième trimestre, soit 60 centimes par action, quatre centimes de plus que le consensus.



L'EBITDA ajusté du groupe de médias allemands a diminué de 4% à 259 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 5% à 912 millions, soit une marge en amélioration de 0,2 point de pourcentage à 28,4%.



ProSiebenSat.1 confirme ses objectifs annuels, à savoir une croissance du chiffre d'affaires 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' et le maintien d'une marge d'EBITDA ajustée 'dans le milieu de la plage des 20%'.



