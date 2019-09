ProSiebenSat.1 : bien orienté, un broker en soutien

09/09/2019 | 12:01

L'action ProSiebenSat.1 s'adjuge 4,6% à Francfort, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et remonte son objectif de cours de 16 à 18,1 euros sur le titre du groupe de médias allemand.



Selon le broker, il est devenu 'trop bon marché pour être ignoré'. 'Des risques structurels sont désormais plus qu'intégrés dans les cours actuels malgré les vents contraires macroéconomiques, tandis que le risque positif lié à la croissance externe existe', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.