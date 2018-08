ProSiebenSat.1 : Oddo reste à l'achat après les résultats

02/08/2018 | 16:09

ProSiebenSat.1 a publié ce matin ses résultats du 2ème trimestre en ligne avec les attentes du marché (EBITDA récurrent de 259 ME en ligne avec le consensus, Oddo tablait sur 254 ME). Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Achat et son objectif de cours à 38 E.



Oddo souligne que le CA publicitaire en Allemagne baisse de 4% au 2ème trimestre après 0% au 1er trimestre soit -2% au 1er semestre. ' Cette baisse s'explique par la diffusion de la Coupe du monde de football sur les chaînes publiques et la saisonnalité du week-end de Pâques (négative en Allemagne) ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe a par ailleurs confirmé l'ensemble de ces guidances pour 2018. A savoir une marge d'EBITDA autour de 20% et une croissance ' mid-single digit '.



' Le groupe précise seulement que l'objectif est de développer des synergies entre ses activités TV en Allemagne et ses investissements dans le numérique (vidéo) ' explique Oddo.



