Prosiebensat1 : annonce un contrat avec Amazon AWS

27/11/2019 | 11:30

Le diffuseur allemand ProSiebenSat.1 annonce avoir choisi AWS, l'unité de cloud d'Amazon, comme principal fournisseur pour son cloud.



ProSiebenSat.1 va ainsi collaborer avec AWS pour déployer des services de cloud computing, et introduire des technologies d'analyse et d'apprentissage automatique.



ProSiebenSat.1 est regardé par 45 millions de ménages en Allemagne, en Autriche et en Suisse.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.