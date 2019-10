Prosus : Goldman Sachs entame le suivi à l'achat

02/10/2019 | 12:21

Goldman Sachs a entamé le suivi de l'action néerlandaise Prosus avec un premier conseil d'achat et un objectif de cours de 90 euros.



'Nous considérons Prosus comme l'une des meilleures opportunités d'investissement en Europe', indique une note. Rappelons que Prosus est une filiale à à 72% du sud-africain Naspers, qui a notamment logé dans sa filiale cotée en Europe sa participation d'environ 30% dans le géant chinois de l'Internet Tencent.



Goldman Sachs souligne que Prosus est la plus importante et la plus dynamique des 'valeurs Internet' disponible en Europe, ce qui en fait un placement rare. En outre, le titre présente une décote de 23% sur l'actif net réévalué.





