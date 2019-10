PROSUS : Goldman Sachs démarre le suivi à Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a débuté le suivi de Prosus avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 90 euros. Le bureau d’études pense que la scission partielle de Prosus de Naspers et son introduction en bourse à Amsterdam le 11 septembre dernier offre aux investisseurs un accès plus facile à certains des actifs Internet grand public et technologiques les plus attrayants au monde, avec une décote de 23% sur l’actif net réévalué.