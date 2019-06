ProVenture Gold : Inc. change de nom et devient ProVenture Capital Inc. 0 12/06/2019 | 23:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS TORONTO, 12 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société ProVenture Gold Inc. annonce qu'elle a changé de nom le 27 mai 2019, pour devenir ProVenture Capital Inc. Le changement reflète la décision de la société d'élargir sa gamme d'investissements et de participations. En conséquence, la société s'engage à investir de manière responsable dans les domaines des ressources naturelles, de l'exploitation minière, de la régénération des écosystèmes, de l'agroforesterie et des énergies renouvelables très performantes. Elle possède une solide expertise dans la recherche et la promotion de projets hautement rentables et offrant de fortes opportunités de croissance. La société a reçu un nouveau code ISIN pour ses actions ordinaires : CA74375D1033. Les actionnaires dont les actions sont détenues électroniquement ou sous forme nominative verront leurs anciennes actions de ProVenture Gold Inc. modifiées automatiquement avec le code ISIN CA74375L1058. Ces actionnaires n'ont rien à faire. Ceux qui détiennent des certificats papier doivent les envoyer à l'Integral Transfer Agency, afin de recevoir de nouveaux certificats. À la date du présent communiqué de presse, la société compte 200 804 813 actions ordinaires émises et en circulation. Préparé sous l'autorité du conseil d'administration de ProVenture Capital Inc. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des commentaires concernant le calendrier et le contenu des programmes de travail à venir, des interprétations géologiques, des processus potentiels de récupération de minéraux, etc. Les énoncés prospectifs traitent d'événements et de situations futurs et impliquent donc des risques et des incertitudes inhérents. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de l'un des titres décrits dans le présent document. En conséquence, il convient de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux actuellement prévus dans ce communiqué. Contact :

Jeremi Gallant

+1 (506) 800-1033 poste 208 ProVenture_FR





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ProVenture Capital Inc. via Globenewswire

0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PROVENTURE GOLD 12/06 PROVENTURE GOLD : Inc. change de nom et devient ProVenture Capital Inc. GL 2018 PROVENTURE GOLD : Skill Gaming Inc. change de dénomination sociale pour prendre .. GL