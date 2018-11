ProVenture Gold : Skill Gaming Inc. change de dénomination sociale pour prendre le nom de ProVenture Gold Inc. et annonce l'arrivée de deux administrateurs 0 08/11/2018 | 23:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires TORONTO, 08 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société annonce qu'en date du 24 juillet 2018, elle a changé son nom Skill Gaming Inc. pour prendre la dénomination sociale de ProVenture Gold Inc. Ce changement reflète le changement d'orientation axée sur l'extraction minière en Colombie et au Mexique. Le 11 juillet 2018, Mauricio Gonzalez et Garth Jensen ont rejoint le Conseil d'administration en remplacement de deux administrateurs en poste. La Société s'est vu délivrer un nouveau code ISIN pour ses actions ordinaires : CA74375L1058. Pour les actionnaires qui détiennent leurs actions Skill Gaming (code ISIN CA83066T1030) au format électronique ou sous forme d'inscription en compte, le changement s'effectuera de manière automatique. Ils n'ont aucune démarche à effectuer. Les actionnaires porteurs de certificats papier doivent les remettre à Integral Transfer Agency afin de se voir délivrer un nouveau certificat. Préparé sous l'autorité du Conseil d'administration de ProVenture Gold Inc. Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives notamment, sans toutefois s'y limiter, des commentaires relatifs au calendrier et au contenu des prochains programmes de travaux, des interprétations géologiques, d'éventuels procédés d'extraction de minerai, etc. Les déclarations prospectives traitent d'événements et de situations futurs et impliquent, par conséquent, des risques et des incertitudes inhérents. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation en vue d'une offre d'achat de l'un des titres qui y sont décrits. Il convient donc de ne pas s'y fier indument. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux actuellement prévus dans le présent communiqué. CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUPRÈS DES SERVICES ET AGENCES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS Contact :

Jeremi Gallant

(506) 800-1033 Ext. 208 PDF





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ProVenture Gold Inc. via Globenewswire

0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PROVENTURE GOLD 08/11 PROVENTURE GOLD : Skill Gaming Inc. change de dénomination sociale pour prendre .. GL