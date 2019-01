Provident Financial : un avertissement qui passe mal

Les avertissements sur résultats se paient cash au Royaume-Uni depuis quelques jours, dans un climat rendu irrespirable par le vote sur le projet de Brexit de Theresa May ce soir au Parlement. Provident Financial a prévenu que ses bénéfices 2018 seront dans le bas de fourchette des attentes du marché. Il pourrait s'agir de la pire séance boursière depuis un an et demi pour la société, dont le titre a pourtant été largement chahuté au cours des derniers trimestres. Le management a dû déprécier des actifs et prendre des charges exceptionnelles, en relation avec les enquêtes dont la société a fait l'objet.