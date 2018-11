Esport : Grandes finales des «ESL Proximus Championships» ce weekend au Spiroudôme de Charleroi et en exclusivité sur Proximus TV

Les 1 et 2 décembre, ESL (Electronic Sports League) organisera au Spiroudôme de Charleroi son premier grand évènement physique en Belgique pour couronner les meilleures équipes belges de Counter-Strike : Global Offensive et de League of Legends. Les vainqueurs de cette compétition officielle belge d'esports seront récompensés par des primes d'une valeur de 20.000 €. Les deux finales seront également retransmises en exclusivité sur Proximus TV, canal 11.



L'Esports est un phénomène international en constante évolution et qui comptabilise aujourd'hui au total 385 millions de fans et de téléspectateurs dans le monde. En Belgique, on estime que la fanbase grandira pour atteindre approximativement 2 millions de personnes en 2020.

Cet été, afin d'accélérer le développement de l'esports en Belgique, ESL et Proximus ont lancé ensemble les « ESL Proximus Championships ». Ce championnat belge officiel s'articule autour des deux jeux populaires : League of Legends (LoL) et Counter-Strike : Global Offensive (CS :GO). Ceux-ci sont entrés en phase finale qui se déroulera les 1ers et 2 décembre au Spiroudôme de Charleroi devant pas moins de 1600 fans qui pourront assister sur place au spectacle. Ces matchs pourrons également être suivis en direct et en exclusivité sur Proximus TV (canal 11) ainsi que sur le web via les chaînes ESLProximus de Twitch et sur proximus-esports.be.

Depuis le début du mois de septembre des centaines d'équipes s'affrontent pour se qualifier pour les finales. Durant ces deux jours, Counter-Strike : Global Offensive le samedi 1 décembre et League of Legends le dimanche, les meilleures équipes esports de la scène belge se disputeront un prize money de 20 000 €. Le gagnant de Counter-Strike : Global Offensive sera également qualifié pour le ESL Pro European Championship.

Pour clôturer la première saison avec style et apporter une expérience esports incroyable à la communauté, ESL, Proximus ainsi que plusieurs partenaires proposeront des expériences diverses et variées comme des rencontres avec des stars de l'esports ou des concours organisés en marge de l'évènement pour gagner entre autre un voyage VIP pour assister au prochain événement ESL One à Cologne ou repartir avec un smartphone de son choix.

On aura également le plaisir d'accueillir Eefje Depoortere, mieux connue sous le nom de « Sjokz » qui sera présente les deux jours et assurera le show pour League of Legends le dimanche. Celle-ci animait précédemment le show pour les European League of Legends Championship Series.

Infos pratiques

Le programme des 1 et 2 décembre

09:30 Ouverture des portes

10:00 Demi finale 1

13:00 Break et animations

13:30 Demi finale 2

16:30 Break et animations

17:30 Grande finale

20:30 Remise des prix

Présentateurs

Pour « caster » ces matchs en direct, une équipe de choc par jeu et par langue sera là pour assurer le show. Les équipes se consituent de casters pro du Benelux.

Samedi 1/12 : CS :GO Thiadrik Oldersma et Robert-Jan Kortooms côté néerlandophone

et côté néerlandophone Ahmad Kassem et Nathan Reniers assureront la partie francophone. Dimanche 2/12 : League of Legends Paul Bourgeon et Visso pour les francophones

et pour les francophones Maurits Meeusen et Xavier-Sigi Osselaer du côté néerlandophone.

Présences

À côté de Eefje Depoortere, figure emblématique de l'esports au niveau mondial, d'autres personnalités de l'esports ont également confirmés leurs présences tels que Kastiop (samedi), un YouTubber hors pair, qui comptabilse plus de 248.000 followers ou ImSoFresh, un ancien joueur pro sur LoL qui aujourd'hui stream et fait des vidéos. Celui-ci comptabilise plus de 45.000 followers sur Twitter.Antoine « T1nou » Pierard ou Sammy van de Weghe ou encore Kelly Verhaegen.

Tickets

Réservation sur www.proximus-esports.be/tickets au prix de 5€. (10 euros sur place)

Accès

Spiroudome de Charleroi : Rue des Olympiades, 2. 6000 Charleroi

Des navettes gratuites seront à disposition toute la journée entre la gare de Charleroi (Sud) et le Spiroudome pour permettre à tout le monde de se rendre facilement à cet événement. Elle partira toutes les 20 minutes de la gare de Charleroi (Sud) vers le Spiroudôme à partir de 9h10. A partir de 18h le même service sera disponible pour les retours avec une augmentation du nombre des navettes à 20h30 pour assurer les retours en train vers Bruxelles.

Ages

L'accès aux enfants de moins de 16 ans le samedi et de moins de 13 ans le dimanche sera strictement interdit (même accompagnés des parents ou munis d'une autorisation parentale).