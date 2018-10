Proximus : 1 an après, déjà 14 accords conclus avec des clients wholesale pour accéder au réseau ouvert de fibre optique de Proximus

Offre flexible de Proximus à la hauteur des attentes des clients Wholesale

Le 4 octobre 2017, il y a un an, Proximus annonçait la conclusion d'un contrat Wholesale Fiber-to-the-Home avec edpnet. Au cours des 12 derniers mois, Proximus a conclu un contrat similaire avec 13 autres clients Wholesale. Grâce à l'accès flexible (Ethernet VPN, bitstream ou services carrier) au réseau de fibre optique ouvert de Proximus, ces opérateurs(internationaux et nationaux) peuvent proposer leurs propres services tant aux clients résidentiels qu'aux entreprises.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre du projet 'La Fibre en Belgique', un investissement de 3 milliards d'euros pour accélérer le déploiement du réseau de fibre optique. Proximus apporte ainsi une contribution considérable à l'économie belge. La fibre optique constitue en effet le réseau fixe de l'avenir, permettant d'anticiper les besoins croissants en capacité pour tous les acteurs, compte tenu de l'évolution exponentielle du trafic de données et des services digitaux.

En un an seulement, 14 fournisseurs télécoms indépendants ont déjà opté pour l'offre commerciale de fibre optique de Proximus. Preuve que ces clients Wholesale considèrent la fibre optique comme la manière la plus efficace et la plus rapide de proposer des nouveaux produits et services à leurs clients.

Vingt ans après sa libéralisation, le marché des télécoms belge est ouvert à des opérateurs établis et alternatifs ainsi qu'à des nouveaux acteurs. Par l'ouverture de son réseau de fibre optique, Proximus stimule la concurrence sur le marché de la large bande en Belgique.

Jeroen Degadt, Director Carrier & Wholesale (CWS) de Proximus:

Nous sommes particulièrement satisfaits de constater qu'en un an, 14 partenaires Wholesale sont déjà venus nous rejoindre sur notre réseau de fibre optique. Nous n'avons en effet pas attendu la définition d'un modèle réglementé pour proposer la fibre optique à un maximum d'entreprises et de citoyens en Belgique. Dès le début, nous avons ouvert notre réseau aux autres pour répondre activement à l'évolution des besoins de nos clients Wholesale et pour donner la possibilité aux autres entreprises de développer leurs services innovants. Ce principe fait partie intégrante de notre stratégie à long terme et de notre projet 'La Fibre en Belgique'. La fibre optique représente une opportunité pour tout le secteur de saisir à pleines mains l'avenir de la société digitale.