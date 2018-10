Proximus : En Wallonie, plus de 50% des petites entreprises ne possèdent pas encore de site internet adéquat !

Les entrepreneurs wallons comprennent l'importance de la transformation numérique et commencent à s'y adapter, mais l'Agence du Numerique a mis en évidence des éléments à améliorer. C'est ce qui ressort du Baromètre 2018 de maturité numérique des entreprises wallonnes publié aujourd'hui. Dans une initiative commune, Proximus, Google et Technobel proposent aux indépendants et petites entreprises une série de formations qui ont pour but de sensibiliser aux enjeux du numérique.

Les conclusions du baromètre de maturité numérique des entreprises wallonnes

Au niveau de l'infrastructure numérique 'de base', nos entreprises travaillent désormais, couramment avec des ordinateurs et une connexion Internet à haut débit. Mais le baromètre a démontré que seulement 41% d'entre elles possèdent un site web, avec une faible progression (+1).

Pour ce qui est de la transformation numérique de la stratégie d'entreprise on voit que les entreprises Wallonnes ont largement adopté le canal digital mais ne l'utilisent pas assez pour proposer de nouveaux services à valeur ajoutée à leurs clients ou encore pour réinventer et élargir leur métier. Il n'y a que 47% des sociétés qui utilisent professionnellement les médias sociaux, seulement 13% des sites web permettent de commander des produits et services en ligne et 10% ont formé au moins un collaborateur à une matière numérique en 2017.

Les dernières enquêtes nationales de Proximus sur les télécommunications auprès des clients professionnels du segment des petites entreprises vont exactement dans le même sens que le baromètre de l'AdN. On remarque qu'un peu plus de 50% des indépendants et petites entreprises ne possèdent pas encore de site web. Et sur les 50 % restants qui ont un site Web, seulement 22 % de ceux-ci l'utilisent de façon active. Ce qui a pour conséquence qu'un site Web qui n'est pas actif signifie un site Web qui ne fonctionnera pas car le classement dans Google sera faible et aura moins de chance de générer du traffic et un chiffre d'affaires.

Des mesures de sensibilisation aux enjeux du numérique

Les difficultés évoquées par les entrepreneurs par à la digitalisation sont souvent le manque d'informations et de compétences numériques en interne, ainsi que le manque de temps.

Tous ces constats montrent à quel point les mesures de sensibilisation aux enjeux du numérique restent plus que jamais d'actualité pour aider les entreprises locales à se digitaliser. Le besoin en formation continue, tant pour les travailleurs que pour les dirigeants d'entreprise, reste une priorité majeure. En raison de la vitesse d'émergence des technologies sur le marché et de leur impact sur tous les métiers, il est urgent d'élargir et d'approfondir les compétences numériques de chacun.

Pour remédier à cette problématique, Proximus se joint à Google et Technobel pour organiser des formations dans toute la Belgique. Concrètement, dans le sud du pays, toute une série de workshops gratuits seront donnés avant la fin de cette année à Bruxelles, Liège, Marche-en-Famenne, Charleroi, Mons, Wavre et Namur. Au cours de ces « workshops digitaux », il sera donné des conseils concrets dont le but est de donner aux participants :

Une idée claire du contenu crucial pour leur site web ;

Des astuces pour attirer plus de visiteurs sur leur site ;

Des infos sur l'optimisation par rapport aux moteurs de recherche et la publicité sur Google ;

Des trucs pour amener leurs visiteurs à devenir clients ;

Des conseils pour que leur site s'adapte à tous les types d'appareils : smartphone, tablette ou PC.

Cette initiative n'est pas isolée et s'ajoute à d'autres comme les 50 séances «Bizz Smartcafé » réalisées en 2017 dans les points de vente Proximus ou plus récemment les formations dans le cadre du Google Atelier Digital initiées en 2018 et toujours en cours.

Proximus prend son rôle de partenaire digital des indépendants et petitites entreprises pour les guider et les éduquer dans cette transformation numérique car ils manquent de temps et de connaissances techniques.

Ces formations ne sont pas à vocation commerciale, aucun produit et service n'y seront proposé. Mais le constat exposé ci-dessus a incité les équipes marketing de Proximus à concevoir une nouvelle offre de création de présence en ligne adaptée aux besoins des petites entreprises. Cette offre, simple et clef sur porte leur permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux : leur métier et leurs clients.

Baromètre 2018 de maturité numérique des entreprises wallonnes disponibles sur www.digitalwallonia.be/entreprises2018.

Dates et lieux des Workshops : www.proximus.be/workshops.