Proximus : GoodPlanet et Proximus lancent un nouveau système de sondage numérique mesurant les comportements liés à la mobilité dans les écoles

Du 13 au 20 septembre, huit écoles test bruxelloises (quatre francophones, quatre néerlandophones) ont dressé la carte des comportements de leurs élèves en ce qui concerne la mobilité. Pour ce faire, ils utilisent un système d'enquête numérique développé par GoodPlanet et Proximus dans le cadre du projet GoodSchool DigiTool. Les données ainsi collectées permettent aux écoles d'évaluer, de suivre et d'ajuster leurs politiques de mobilité ou les actions concrètes qui en découlent.​

La Semaine de la Mobilité, levier d'un comportement plus durable en matière de mobilité

Plus sain, plus convivial et même plus rapide. Le passage à une mobilité plus douce est non seulement meilleur pour notre planète, mais il a aussi un effet positif tangible sur la vie quotidienne des citoyens. La Semaine nationale de la Mobilité (16-22 septembre) est un excellent moment pour souligner l'importance de la question de la mobilité et pour expérimenter des habitudes de voyage plus durables.

A cette occasion, GoodPlanet et Proximus ont développé un outil simple qui permet aux écoles de collecter des données à grande échelle par rapport au comportement et aux choix que font leurs élèves en termes de mobilité. L'analyse de ces données permet de mettre en place des actions ciblées pour une mobilité plus durable. En outre, les écoles peuvent mesurer, évaluer et, si nécessaire, ajuster l'impact de leurs actions en utilisant le même outil.

GoodSchool Digitool et l'Internet des objets (IdO) : comment ça marche ?

Le système d'enquête fait partie du projet GoodSchool DigiTool, une collaboration entre GoodPlanet et Proximus qui vise à aider les écoles dans leurs initiatives de durabilité. L'outil exploite pleinement les possibilités offertes par la numérisation :

Les élèves des écoles participantes répondent à la question du sondage en appuyant le bouton de leur choix. L'appareil qui enregistre les réponses est directement connecté à Internet via le réseau LoRa de Proximus. De cette façon, les résultats sont immédiatement stockés dans le cloud. Après la période d'essai, l'école reçoit les résultats de l'enquête qu'elle peut utiliser comme point de départ pour évaluer, suivre et ajuster ses politiques ou actions concrètes dans le domaine de la mobilité.

La plateforme GoodSchool DigiTool peut être utilisée pour de nombreuses applications possibles, non seulement en matière de mobilité, mais aussi en matière de consommation d'énergie et d'eau, de gestion des déchets ou encore d'alimentation. Sur la base de ces informations, les écoles peuvent sensibiliser leurs élèves et prendre des mesures concrètes pour rendre l'école plus durable. Les données peuvent d'ailleurs être conservées pendant plusieurs années, ce qui permet aux écoles d'analyser l'impact à long terme de leurs actions.

Résultats

Cette enquête a été menée dans 8 écoles qui ont récemment commencé à élaborer un plan de transport scolaire, en collaboration avec GoodPlanet et Bruxelles Mobilité. C'est un mélange d'écoles primaires et secondaires néerlandophones et francophones, réparties à travers toute la ville de Bruxelles.

Dans les écoles participantes, les sondages ont été accompagnés d'initiatives spécifiques visant à promouvoir la mobilité durable. Pendant la Semaine de la Mobilité, la rue de l'école primaire De Wimpel à Ixelles a été transformée en une rue scolaire sans circulation. Les résultats montrent que le nombre d'élèves qui se rendent à l'école à pied ou à vélo y est passé de 42 % à 54 %.

Enfin, il est frappant de constater que le système s'est bien établi en peu de temps et qu'il est devenu un automatisme pour de nombreux élèves d'appuyer sur le bouton, avec 1500 participants actifs par jour, et ce après seulement une semaine. Après ce test réussi, le système sera étendu dans les mois à venir pour mieux cartographier la mobilité à proximité des écoles.