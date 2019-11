Proximus : Guillaume Boutin nommé CEO du Groupe Proximus

Guillaume Boutin, 45 ans et originaire de Tours, France, est titulaire d'un Master en corporate finance (HEC Paris) et d'un Executive MBA (INSEAD). Guillaume a acquis une expérience professionnelle de consultant en stratégie en début de carrière, a tout de suite sauté dans le train de l'Internet avec la création d'une Start-up et a ensuite rejoint SFR où il a occupé différentes fonctions dont celles de Chief Financial Officer et de Chief Marketing Officer. En 2015, il rejoint le Groupe Canal + en tant que Chief Marketing Officer. Dans ces différentes fonctions, Guillaume a toujours démontré sa capacité à répondre aux nouvelles situations de marché.

En août 2017, Guillaume arrive chez Proximus pour devenir Chief Consumer Market Officer. Il a impulsé une nouvelle dynamique au département consommateurs. Avec le digital au cœur de son action, il a permis l'amélioration des performances commerciales des marques Proximus et Scarlet et a été à l'origine de nombreuses innovations avec notamment le lancement d'un nouveau positionnement de marque autour de 'Think Possible', la création de la plate-forme Pickx et le positionnement de Proximus comme acteur majeur du gaming en Belgique.

Dans sa fonction de CEO, Guillaume aura comme mission de poursuivre la digitalisation du Groupe, de mettre en place le plan de transformation ainsi que de préparer Proximus aux grands défis auxquels l'entreprise et l'ensemble du secteur des télécommunications seront confrontés dans les années à venir.

Guillaume Boutin prendra ses fonctions le 1 décembre 2019.

L'ensemble du Conseil d'Administration tient à remercier Sandrine Dufour pour son rôle intense et actif comme CEO ad interim pendant cette période de transition durant laquelle elle a préparé avec le Comité Exécutif le plan stratégique et le budget pour l'année prochaine. Elle a conclu l'accord avec Orange Belgium sur le contrat de partage de réseau d'accès mobile.

Au cours du processus de sélection, Sandrine a informé le Conseil d'Administration, qu'après mûre réflexion, elle avait décidé de ne pas poser sa candidature à la fonction de CEO. Le Conseil d'Administration se réjouit qu'elle reprenne ses responsabilités en tant que membre apprécié du Comité Exécutif et CFO de Proximus.