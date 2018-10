Proximus : La Pro League et Proximus lancent la Proximus ePro League, la seule compétition officielle EA SPORTS FIFA 19 en Belgique

En lançant la compétition officielle belge, la Pro League et Proximus vont permettre à tous les amateurs de FIFA 19 de représenter leur club favori afin de tenter leur chance de devenir champion de Belgique EA SPORTS FIFA.

Bonne nouvelle pour les fans de EA SPORTS FIFA, la Pro League et Proximus s'associent et organisent, dès ce mois d'octobre, la Proximus ePro League, la seule compétition officielle EA SPORTS FIFA 19 en Belgique.

La saison 2018-2019 débute aujourd'hui, quelques jours après la sortie du jeu FIFA 19, avec la phase d'inscription. A partir de 16 ans, les participants (amateurs ou pros) choisissent de s'inscrire aux tournois en ligne de leur club préféré.

La nouvelle compétition gérée par la Pro League s'inscrit dans le cadre du partenariat durable qui existe déjà entre Proximus et la Pro League pour les droits de diffusion de la Jupiler Pro League et de la Proximus League.

Chaque fan aura l'occasion de jouer pour son club favori et tenter sa chance de devenir champion de Belgique. Par ailleurs, à partir de la journée 22 du calendrier officiel de la Jupiler Pro League, certains matchs et highlights du championnat de la Proximus ePro League seront retransmis sur les plateformes de Proximus, de la Pro League et de certains clubs.

Organisation de la compétition

La phase d'inscription pour la saison 2018-2019 débute aujourd'hui sur le site www.proximus-esports.be . Le tournoi se déroule en 4 phases. Tout d'abord, une phase de qualification online pour déterminer par club les 4 meilleurs joueurs. Ensuite lors d'une phase de sélection, les clubs choisiront celui des 4 joueurs qu'ils jugent le plus apte à les représenter dans le championnat. Ce dernier sera un championnat classique pendant lequel les 16 e-joueurs joueront l'un contre l'autre. Les 6 meilleurs joueurs de ce championnat seront qualifiés pour disputer la phase finale : les play-offs.

Les play-offs se dérouleront au mois de mars entre les 6 vainqueurs et les éventuels joueurs professionnels des clubs lors d'un évènement ouvert au public. Le titre de Champion de Belgique sera décerné au joueur qui remportera la victoire finale.

Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer de Proximus

Proximus est contente de s'associer avec la Pro League pour la création de ce championnat, qui vient s'ajouter aux ESL Proximus Championships lancés début septembre. Les différentes générations de fans de football pourront ainsi vivre leur passion ensemble, en alliant le monde virtuel et sa technologie au monde réel et son terrain.

Pierre Francois, CEO de la Pro League

La Proximus ePro League représente une nouvelle étape dans les partenariats durables de la Pro League. Le partenariat à long terme avec Proximus et celui avec EA sont devenus plus forts que jamais avec la Proximus ePro League. Nous remercions aussi PlayStation pour la coopération. Nous sommes impatients de vivre la première et la seule compétition officielle efoot nationale et d'approcher ainsi les fans de l'esport vers nos compétitions traditionnelles..