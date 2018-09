Proximus : Le basket belge de retour sur Proximus TV dès ce weekend !

Ayant comme ambition d'offrir le plus de compétitions à ses clients fans de sports, Proximus est fier d'annoncer que le championnat belge de Basket s'ajoutera dès ce week-end à la liste des compétitions sportives déjà disponibles sur Proximus TV.

Les fans de basket seront ravis : en plus de la NBA déjà disponible via les chaînes Eleven Sports, le meilleur de l'EuroMillions Basketball League, la Belgian Cup (à l'exception de la finale), la Super Cup et The All Star Game, soit environ 45 matches par saison, seront dorénavant diffusés sur Proximus TV. Ce nouveau contenu sera accessible dès ce weekend pour tous les clients abonnés aux offres sport de Proximus TV (à l'exception de l'option TV International Sports).

Les 4 premiers matches diffusés gratuitement

Pour célébrer ce retour, les 4 premiers matches seront diffusés gratuitement pour tous les clients Proximus TV sur le canal 700 en HD. Au programme :

La passion du sport ne s'arrête jamais avec Proximus. Les amateurs peuvent profiter de tous les live streamings, les highlights, vidéos, news et statistiques des plus grandes compétitions internationales ainsi que de nombreux concours exclusifs sur www.proximus-sports.be.

En s'associant à la Pro Basketball League, je suis ravi que Proximus puisse proposer à tous ses clients amateurs de basket ce qui se fait de mieux en Belgique en la matière. Nous sommes également fiers de pouvoir contribuer à augmenter la popularité du basket en Belgique en accueillant cette compétition sur notre chaîne Proximus Sport et en la rendant disponible via l'ensemble de nos supports (Mobile, PC et TV). Ce partenariat est parfaitement en ligne avec notre ambition d'offrir du contenu avec un fort ancrage local. Par ailleurs, cette offre ravira d'autant plus nos fans de basket qu'elle est très complémentaire à celle de la NBA que nous proposons déjà via les chaînes Eleven Sports.

Arthur Goethals, Président Pro Basketball League

Nous sommes très contents d'avoir conclu cet accord avec Proximus pour les trois prochaines saisons. En tant que League, nous avons l'ambition d'augmenter la popularité du basket-ball en Belgique. Dès lors, il faut avoir une présence importante et de qualité dans les médias traditionnels et nouveaux. Après avoir conclu des accords avec des opérateurs privés et publics, ce contrat est un nouveau pas dans la bonne direction.

Pour rappel, les trois options TV sport de Proximus

Football Belge (11.95€/mois)

L'intégralité du football belge - Jupiler Pro League et Proximus League.

Le meilleur de l'EuroMillions Basketball League, la Belgian Cup (sauf finale) et la Super Cup

International Sports (9.95€/mois)

Accès à 10 chaînes spécialisées en sport international (Proximus 11+, ESN 1, ESN 2, ESN 3, Eurosport 1 et 2, AB Moteurs, Extreme Sports, Sports 10) proposant ainsi les plus grandes compétitions telles que : l'UEFA Champions League, la Liga espagnole, la Série A italienne, la FA cup et l'EFL cup anglaises mais aussi la NBA, la NFL, les tournois ATP 250 et bien d'autres.

All Sports (16.95€/mois)

Une offre complète combinant les options Football belge et International Sports à un prix très attractif.

Découvrez les détails de ces offres sur www.proximus.be/sport.