Proximus : choisit SILK comme partenaire pour construire un écosystème unique de communication et médias

Grâce à la création d'un écosystème unique de partenaires en communication et médias, Proximus regroupe une expertise stratégique, créative et digitale au sein d'un nouveau modèle opérationnel agile et innovant. Cette sélection s'inscrit dans le cadre de l'ambition de Proximus d'accélérer sa transformation digitale et de faire partie du quotidien digital de tous les Belges.

Proximus a l'ambition d'être un fournisseur de services digitaux qui offre une expérience client supérieure. L'agilité, l'orientation client et l'esprit digital sont des concepts clés pour une stratégie de marketing et de communication réussie dans un monde qui évolue rapidement. Comme les attentes et les besoins de ses clients évoluent constamment, Proximus ne cesse d'innover dans toutes ses interactions envers ses clients.

En tant que premier opérateur télécom en Belgique, Proximus a entamé des discussions exploratoires en juin avec diverses agences créatives et innovantes en communication et médias pour réfléchir sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement conjoint d'une nouvelle combinaison de partenaires. L'objectif est de travailler avec différents partenaires pour construire un écosystème pouvant apporter la combinaison idéale de solutions stratégiques, créatives et naturellement digitales dans un modèle opérationnel revisité.

Une procédure de sélection approfondie débouchant sur une approche média innovante et durable

Au terme d'un processus intensif de mise en concurrence avec plusieurs agences, l'équipe Proximus a porté son choix sur l'écosystème SILK pour l'ensemble de ses communications envers ses clients particuliers et professionnels. Le nouvel écosystème se compose de :

Famous Grey comme partenaire stratégique/créatif à la tête de l'écosystème

Maxus comme partenaire média (Groupe M)

Prophets comme agence créative digitale

Altavia Act en tant que responsable des points de vente et du packaging

La décision de travailler avec un écosystème unique de partenaires fait de Proximus une référence en termes d'approche communication et médias, capable de générer une importante force créatrice face à l'évolution fulgurante des besoins numériques des consommateurs. Tout au long du processus de mise en concurrence, SILK s'est distinguée par sa capacité à booster la créativité et à proposer des idées naturellement digitales, embarquant le multimédia et la création dès le départ.

L'écosystème entrera en action au deuxième trimestre de 2019. En attendant, Proximus continuera à travailler avec ses partenaires actuels.

Nous sommes fiers d'annoncer la sélection de SILK comme partenaire unique pour proposer des messages créatifs, développer des idées digitales et donner vie à ces idées au sein d'un cadre de communication innovant. SILK nous aidera à passer le bon message au bon public, au bon moment et au bon endroit. Nous pourrons ainsi réaliser notre ambition : faire partie du quotidien digital des foyers et sociétés en Belgique. Je tiens également à remercier sincèrement toutes les agences ayant participé au processus de mise en concurrence pour tous leurs efforts et le travail créatif de qualité qu'elles ont fournis. Un merci particulier aussi à notre partenaire actuel, BBDO, pour ces 12 années de collaboration intense.

Marc Fauconnier, PDG de FamousGrey

Nous avons apprécié le voyage tout autant que la destination finale. Le processus s'est avéré être un laboratoire pour de nouvelles formes de partenariat. Travailler en étroite collaboration entre les experts de différentes agences et Proximus était une expérience inédite, mais elle s'est révélée être une énorme valeur ajoutée, tant en termes de force créative que d'innovation média. Tous les partenaires de SILK ont hâte de se mettre autour de la table pour mettre tout cela en pratique.