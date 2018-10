Proximus : et IPARC ouvrent la voie à une conservation plus efficace des œuvres d'art grâce à l'application SmartCare

Proximus et IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) vont conjuguer leurs efforts en vue de l'intégration des nouvelles technologies dans le domaine de la conservation des objets d'art. Elles lancent sur le marché SmartCare, une solution Internet of Things qui permet de surveiller les facteurs ambiants des œuvres d'art. La combinaison du savoir-faire technique de Proximus et de l'expertise d'IPARC dans ce secteur donne lieu à un service de bout en bout pour les musées, les institutions d'art, les collectionneurs privés et autres organisations poursuivant leurs activités dans le monde artistique.

SmartCare : surveillance et réglage des facteurs ambiants des œuvres d'art

SmartCare repose sur l'utilisation de capteurs qui surveillent l'humidité de l'air, la température et la luminosité dans l'environnement direct des œuvres d'art ainsi que la détection des mouvements des passants. Les capteurs sont connectés au réseau IoT de Proximus au moyen de la technologie LoRaWAN. Les données ainsi collectées sont automatiquement sauvegardées dans un environnement sécurisé. Tout changement imprévu déclenche ainsi une notification automatique via SmartCare, pour permettre des interventions plus rapides et efficaces en cas de fluctuation de la luminosité ou d'écart de température soudain.

Proximus se charge de la dimension technologique de l'application (connectivité et matériel) et du développement de l'application web. En plus de la gestion des relations avec les clients, IPARC s'occupe de l'étude de site et de l'installation des loggers, ainsi que de la surveillance, de l'analyse et de l'interprétation des données collectées. En se basant sur ces données et sur les observations concrètes qui en découlent, IPARC formule des avis spécifiques pour optimiser les facteurs ambiants et, si nécessaire, améliorer les conditions d'exposition ou de stockage d'une œuvre d'art.

Conjugaison logique des efforts entre des partenaires complémentaires

En septembre 2017, Proximus a lancé sur le marché une application dédiée au secteur artistique et reposant sur l'Internet of Things. Dans un premier temps, Proximus avait conçu l'application pour une gestion plus efficace de sa collection d'art. Elle l'a ensuite proposée aux parties externes. Les nouvelles applications soulignaient le rôle de pionnier de Proximus dans le domaine de l'IoT, la technologie qui équipe les bâtiments, machines ou appareils ménagers de capteurs pour les interconnecter et les connecter à internet. Avec environ 1,3 million d'objets connectés, Proximus est leader sur le marché belge de l'Internet of Things.

IPARC jouit quant à elle d'un certain renom chez les amateurs d'art. Cette organisation peut se targuer d'une expertise étendue en matière de conservation, de restauration, d'études et de stockage d'œuvres d'art et de collections dans de nombreuses institutions d'art, collections privées et publiques dans tout le pays. IPARC a mis sur pied fin 2015 un département dédié à la conservation préventive. Celui-ci s'applique avant tout à créer un environnement optimal pour le stockage et l'exposition des œuvres d'art et du patrimoine.

Dans ce contexte, IPARC a lancé le trajet de développement SmartCare, qui mettait surtout l'accent sur une fourniture d'avis conjuguée à la connaissance des matériaux d'une équipe de restauration spécialisée, et qui évolue maintenant vers un partenariat formel avec Proximus.

Alex Lorette, Director Enterprise Telco Solutions, Proximus

En proposant nos solutions IoT, nous entendons aider les sociétés et organisations à rendre leurs processus plus efficaces et à travailler mieux. La création d'un écosystème rassemblant divers partenaires nous permet de mettre au point des solutions et applications de bout en bout qui constituent une valeur ajoutée pour les sociétés et utilisateurs finaux. En conjuguant nos efforts avec IPARC, nous nous renforçons d'une connaissance approfondie et d'une expertise spécifique en matière d'art. De cette manière, nous avons plus à offrir que du matériel et de la connectivité : ensemble, nous pouvons fournir les composants d'une solution IoT complète, adaptée aux besoins des clients.

Leen Gysen, Managing Partner, IPARC

De samenwerking met Proximus biedt ons toegang tot een performante IoT-omgeving en ontwikkelingscapaciteit, met als belangrijk voordeel dat IPARC zich kan concentreren op haar kerncompetenties, waardoor onze kennisdienstverlening op een efficiëntere manier kan georganiseerd worden. SmartCare biedt onze publieke en private klanten de mogelijkheid om vanuit preventieve conservatie, monitoring en analyse en met behulp van de know-how van IPARC gerichter bij te sturen in de bewaaromstandigheden van kunstwerken. De samenwerking stelt ons ook in staat de oplossing schaalbaar te maken zodat we op korte termijn ook aan kunstverzekeraars en -transporteurs een specifieke oplossing kunnen bieden.