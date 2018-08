Proximus : ouvre l'esports cave à Anvers ce mois-ci

Proximus a annoncé en mai le lancement de 3 compétitions officielles d'esports. Depuis peu, ESPORT TV est disponible en exclusivité sur Proximus TV (canal 71). Proximus tiendra par ailleurs, du 4 au 31 août, une esports-cave au Meir (n° 16) à Anvers : tout le monde y est le bienvenu pour profiter gratuitement de l'ambiance de l'esports et s'entraîner pour les compétitions.

Proximus a annoncé en mai qu'elle allait jouer un rôle majeur dans le développement de l'esports. Elle s'est associée à l'ESL (Electronic Sports League) et à la Pro League pour créer 3 compétitions officielles.

Qu'est-ce que l'esports cave ?

En août, Proximus tiendra l'esports cave, un espace où chacun pourra découvrir l'esports, rencontrer des amateurs d'esports, participer à des workshops avec des joueurs professionnels et jouer dans une ambiance détendue, avec la meilleure technologie et dans des conditions optimales.

Des ordinateurs et Playstations sont mis à la disposition des joueurs pour leur permettre de s'entraîner gratuitement pour les différentes compétitions : League of Legends, Counter-strike Global Offensive et FIFA.

Le lounge offre la possibilité de prendre un verre tout en regardant les meilleures compétitions sur ESPORT TV, la chaîne disponible depuis peu sur Proximus TV (canal 71).

L'esports cave, située sur le Meir (n° 16) à Anvers, ouvrira ses portes le samedi 4 août à 12 heures et sera accessible jusqu'au 31 août tous les jours de la semaine (sauf le dimanche et le lundi) de 12 à 20 heures, et jusqu'à 23 heures le vendredi et le samedi.

Workshops

De plus, des joueurs professionnels et des 'influencers' organiseront également des workshops à Anvers, mais également à Gand, Bruxelles ou Charleroi. Divers thèmes y seront abordés. Ce sera l'occasion de rencontrer les Brussels Guardians, Zakaria Bentato ou l'ancien Sector One Gamer Fedorspan.

Toutes les informations sont disponibles sur www.proximus-esport.be.