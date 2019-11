Proximus : partage de réseau signé avec Orange Belgium

25/11/2019 | 09:13

Orange Belgium, filiale d'Orange cotée à Bruxelles, et Proximus (anciennement Belgacom) annoncent avoir signé l'accord concrétisant leur collaboration précédemment annoncée en vue du partage de réseau d'accès mobile.



Le réseau d'accès mobile partagé sera conçu, construit et exploité par une nouvelle joint-venture basée à Bruxelles et détenue à parts égales par les deux opérateurs télécoms, qui confirment les avantages et investissements respectifs attendus, indiqués le 11 juillet.



'Cette collaboration permettra à Orange Belgium de continuer à challenger le marché, tout en facilitant un déploiement plus rapide et plus étendu de la 5G en Belgique et en répondant à la demande croissante pour les données mobiles', commente son CEO Michaël Trabbia.



