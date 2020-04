Proximus : Credit Suisse abaisse sa cible

20/04/2020 | 11:57

Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Proximus avec un objectif de cours ramené de 22 à 19 euros, après mise à jour de ses estimations dans le sillage de celle des objectifs 2020 et à moyen terme de l'opérateurs télécoms belge.



'La dégradation des dynamiques dans le fixe et le mobile en Belgique demeure la principale raison de notre opinion sous-performance sur Proximus', explique l'analyste, qui se dit inférieur de 5% au consensus pour l'EBITDA attendu en 2022.



Au sein des opérateurs télécoms du Benelux, le bureau d'études continue de privilégier KPN ('surperformance' et OC de trois euros), Telenet ('surperformance' et OC de 52 euros) constituant sa carte belge préférée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.