Proximus : Belfius-Proximus, deux leaders belges signent un partenariat stratégique inédit

12 juin 2020| Communiqués de presse

Les secteurs bancaire et télécom sont confrontés tous les jours à de nouveaux défis qui constituent autant d'opportunités : révolution technologique, adoption massive d'outils digitaux, nouveaux entrants, volatilité économique, etc... Pour affronter ces défis, Belfius et Proximus ont décidé de jeter les bases d'une coopération durable. Le bancassureur belge, leader en matière d'expérience client digitale, et le leader belge du marché des télécoms signent aujourd'hui un partenariat stratégique inédit basé sur une coopération commerciale à long terme. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, Belfius et Proximus commercialiseront une offre exclusive et digitalement intégrée pour leurs clients respectifs à partir de l'année prochaine via un écosystème disruptif.

Ce partenariat stratégique entre deux pionniers belges est unique à plusieurs égards. Une collaboration sur un pied d'égalité entre une banque et un opérateur de télécoms est une première mondiale. Elle offre une alternative locale pertinente aux acteurs mondiaux qui intègrent dans leurs écosystèmes des services télécoms, médias et finance. De plus, la manière dont Belfius et Proximus donneront accès à leurs offres mutuelles repoussera les limites des écosystèmes classiques, tout en étant inspirant pour l'ensemble de la société belge.

Ce partenariat trouve tout son sens dans les valeurs que partagent Belfius et Proximus. Deux partenaires qui mettent leurs clients au centre de leurs actions dans un monde en constante évolution. Tous deux, précurseurs digitaux, croient fermement à la force de la digitalisation et au potentiel des écosystèmes disruptifs pour renforcer les relations avec leurs clients. Plus largement, Belfius et Proximus allient finalités économique et sociétale, en proposant des solutions innovantes dans leur offre pour répondre aux défis majeurs de notre société dans son ensemble.

Grâce à ce partenariat, les clients Proximus auront accès à une offre bancaire digitale, exclusive, innovante et attractive développée par Belfius par le biais d'une plateforme digitale spécialement conçue. Cette offre pour les nouveaux clients comme pour les clients existants intègrera de nouvelles façons d'accompagner les familles dans leurs opérations bancaires quotidiennes et tirera parti de l'expérience digitale « best in class » de Belfius. Fidèle à l'ADN des deux entreprises, cette offre sera 100% digitale et mobile. Avec une offre de base qui sera entièrement cashless, Proximus et Belfius soutiendront l'évolution vers une société sans argent liquide, dont l'importance a été démontrée pendant la crise COVID-19.

Les clients Belfius, quant à eux, auront accès à une offre spécifique développée par Proximus à laquelle ils pourront souscrire via les différents canaux de vente de Belfius. Une expérience qui sera liée au profil bancaire du client et qui présentera des avantages enrichis en contenu et en services (mobile data, expérience VIP, etc.). A la lumière de cette collaboration, l'application Belfius sera complètement renouvelée, et intégrera des expériences digitales informatives, relationnelles et émotionnellement surprenantes.

Proximus et Belfius sont convaincus que ce partenariat innovant, qui va bien au-delà d'un simple échange de services dans leurs applications respectives, se caractérise par une expérience digitale unique, contribuera au développement durable de la société belge et apportera une réelle valeur ajoutée à leurs clients respectifs.