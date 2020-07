Proximus : Eleven Sports et Proximus Media House concluent un partenariat portant sur la production des chaînes Pro League d'Eleven

Eleven Sports et Proximus Media House ont signé un accord de collaboration stratégique concernant la production des toutes nouvelles chaînes Pro League d'Eleven Sports. Au cours des cinq prochaines saisons, Eleven utilisera l'infrastructure de Proximus Media House (PMH) et collaborera avec les équipes de production de PMH.

Ces 15 dernières années, Proximus Media House s'est forgé une solide réputation dans la retransmission en direct de matchs de football en Belgique. Depuis 4 ans, PMH assure également la production des rencontres de Division 1B via IP remote, une production entièrement exécutée à distance au départ du site de PMH, sur une infrastructure propre développée sur mesure. Eleven Sports tirera profit de l'expertise de PMH dans ce domaine pour la production automatisée des matchs de Division 1B dès la saison prochaine.Outre la production des chaînes Pro League d'Eleven et celle des matchs de Division 1B, le Groupe Proximus s'appuiera sur son vaste réseau fibre pour assurer également la connectivité entre les 15 stades de la Jupiler Pro League, les 8 stades de Division 1B et les installations de production de PMH à Evere.

Nouveau détenteur des droits pour les compétitions de la Pro League, Eleven Sports lancera, début août, trois nouvelles chaînes de sports en deux langues, entièrement consacrées au football belge. Ces chaînes Pro League d'Eleven diffuseront les matchs de la Jupiler Pro League, de Division 1B, de la Women Super League, de l'E-ProLeague et de la Supercup, accompagnés de documentaires, reportages et interviews.

'Avec Proximus, nous impliquons un partenaire de production dans notre projet 'Home of Belgian Football', qui garantit depuis 15 ans déjà une production de haute qualité des retransmissions en direct du football belge. Ce nouvel accord de collaboration avec Proximus s'inscrit également en droite ligne de notre partenariat stratégique conclu en 2015 lors du lancement des chaînes internationales d'Eleven Sports. Il souligne une fois de plus notre volonté déterminée de travailler avec du personnel et des partenaires locaux qui garantissent des normes de qualité élevées en matière de production.'

Guillaume Collard , Managing Director Eleven Sports Belgium & Luxemburg et Head of Acquisitions Eleven Sports Group

Avec ses plus de 15 années d'expérience, PMH occupe une position clé dans l'écosystème de la production du football belge, que nous avons contribué à développer. Nous mettons tout le savoir-faire de nos experts au service d'Eleven Sports pour écrire une nouvelle page de l'histoire des compétitions nationales belges et offrir une expérience de qualité à tous les amateurs et passionnés de ce sport. Je suis convaincue que l'agilité de notre structure locale et l'esprit d'innovation qui est au cœur de la culture de PMH sont les catalyseurs du succès de notre nouveau partenariat stratégique.