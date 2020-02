Proximus : Résultats financiers du Groupe Proximus - Année 2019 complète

Sur un marché complexe, où la concurrence s'est intensifiée durant la traditionnelle période des promotions de fin d'année, Proximus a continué à faire croître sa base clients pour l'internet fixe, la TV et le Mobile Postpaid. De plus, Proximus enregistre une nouvelle croissance de sa base clients convergente grâce au succès de sa stratégie de segmentation. Avec Scarlet, le Groupe maintient également une solide position dans le segment des clients sensibles au prix.

Fin 2019, la part de marché s'élevait ainsi à 45,9 % pour l'internet fixe, 38,7 % pour l'ensemble des services mobiles (hors M2M) et 37,4 % pour la TV digitale.

Le segment Enterprise a continué à faire croître sa base de clients mobiles, même si le chiffre d'affaires mobile a été impacté par la pression concurrentielle sur les prix. Proximus a clôturé l'année 2019 sur une nouvelle croissance des activités ICT et des Advanced Business Services ainsi que sur une forte augmentation continue du nombre de cartes Machine-to-Machine.

La base clients TV a augmenté de 22.000 clients en 2019, atteignant 1.642.000 clients fin 2019 (+1,4 % en glissement annuel).

a augmenté de clients en 2019, atteignant clients fin 2019 (+1,4 % en glissement annuel). Le nombre d' abonnés à l'internet fixe s'élevait à 2.089.000 , soit une augmentation de 31.000 lignes sur l'ensemble de l'année (+1,5 % en glissement annuel).

s'élevait à , soit une augmentation de 31.000 lignes sur l'ensemble de l'année (+1,5 % en glissement annuel). Fin décembre 2019, le nombre total de lignes voix fixe s'élevait à 2.401.000 , soit une diminution de 149.000 lignes au cours de l'année dernière (-5,8 %).

s'élevait à , soit une diminution de 149.000 lignes au cours de l'année dernière (-5,8 %). La base clients Mobile Postpaid a augmenté de 95.000 cartes en 2019 (+2,4 % en glissement annuel), pour atteindre un total de 4.111.000 . Le nombre de cartes prépayées s'élevait à 717.000 fin décembre (-106.000 cartes, soit -12,8 % en glissement annuel), tandis qu'un nombre net de 450.000 cartes M2M se sont ajoutées en 2019 (+33,8 % en glissement annuel).

en 2019 (+2,4 % en glissement annuel), pour atteindre un total de . Le fin décembre (-106.000 cartes, soit -12,8 % en glissement annuel), tandis qu'un nombre net de se sont ajoutées en 2019 (+33,8 % en glissement annuel). Fin décembre 2019, Proximus comptait 1.114.000 foyers et petites entreprises convergents, portant ainsi son taux de convergence à 60,3 % du nombre total de foyers et petites entreprises multiplay, soit une augmentation de 2,0 p.p. en glissement annuel.

Proximus enregistre un chiffre d'affaires domestique hors terminaux presque stable et réalise une légère croissance de son EBITDA domestique grâce à ses efforts soutenus en matière de réduction des coûts

Le Groupe Proximus a clôturé l'année 2019 sur un chiffre d'affaires domestique sous-jacent de 4.386 millions d'euros, soit une baisse de 1,7 % en glissement annuel. Hors terminaux, le chiffre d'affaires domestique sous-jacent a baissé de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a subi l'impact de la réglementation sur les tarifs de terminaison fixe et les tarifs des appels et SMS internationaux. Il a également été mis sous pression par l'érosion continue de la base Prepaid et voix fixe et par la diminution du chiffre d'affaires mobile entrant, qui n'ont pas pu être entièrement compensées par la croissance enregistrée pour l'internet, la TV, l'ICT et les Advanced Business Services.

À 3.348 millions d'euros, la marge directe domestique sous-jacente de Proximus a baissé de 0,5 % en 2019 par rapport à 2018. Cette évolution en glissement annuel est due à l'impact négatif des mesures réglementaires. La pression réglementaire a été compensée par l'effet positif de la croissance de la base clients de Proximus et par l'augmentation de la marge dans le domaine ICT et des Advanced Business Services, en ce compris la contribution des entreprises acquises.

Pour l'ensemble de l'année 2019, les dépenses domestiques sous-jacentes de Proximus ont baissé de 1,4 %, passant à 1.630 millions d'euros. Les efforts de Proximus en matière de réduction des coûts ont largement compensé les coûts liés aux acquisitions, l'augmentation des coûts dans le domaine ICT pour soutenir sa croissance et l'inflation des salaires. Dans le mix, les dépenses domestiques non liées à la force de travail ont baissé de 2,5 %, les dépenses liées à la force de travail baissant pour leur part de 0,8 %.

Grâce à sa bonne maîtrise des coûts, Proximus a enregistré un EBITDA domestique sous-jacent de 1.718 millions d'euros, en hausse de 0,4 %.

BICS enregistre une croissance de sa marge directe de 2,4 % pour 2019, ainsi qu'une légère baisse de son EBITDA en raison d'une augmentation des coûts dans les domaines de croissance

BICS a enregistré une marge directe de 325 millions d'euros en 2019, en hausse de 2,4 % . Cette augmentation s'explique par la marge directe non-voix de BICS, influencée positivement par la combinaison BICS-TeleSign, avec une croissance des volumes de SMS A2P, les activités de Telesign dans le domaine de l'identité mobile et la réalisation de synergies de coûts directs. Ce résultat n'a été que partiellement neutralisé par l'impact de l'internalisation progressive par MTN, dont l'effet a été plus lent que prévu.

BICS a clôturé l'année 2019 sur un EBITDA de 153 millions d'euros, soit 0,5 % de moins que l'année précédente. Ce résultat s'explique par une augmentation des coûts en soutien des domaines de croissance de l'entreprise et un impact mineur de l'internalisation progressive par MTN.

L'EBITDA sous-jacent du Groupe est en légère hausse par rapport à 2018, malgré la pression sur le chiffre d'affaires

Le Groupe Proximus a clôturé l'année 2019 sur un chiffre d'affaires sous-jacent total de 5.686 millions d'euros, en recul de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

La marge directe sous-jacente du Groupe est restée stable (- 0,2 %) par rapport à 2018, atteignant 3.673 millions d'euros pour l'ensemble de l'année.

Les dépenses d'exploitation sous-jacentes du Groupe Proximus pour l'ensemble de l'année ont diminué de 0,8 %, passant à 1.802 millions d'euros en 2019. Cette baisse s'explique par les efforts importants déployés afin d'améliorer structurellement les dépenses domestiques via des gains d'efficacité et la digitalisation.

Pour l'ensemble de l'année 2019, l'EBITDA sous-jacent du Groupe Proximus s'est élevé à 1.870 millions d'euros, soit 0,3 % de plus que l'année précédente. Ce résultat ne tient pas compte d'un impact de -278 millions d'euros en éléments occasionnels principalement enregistrés dans le cadre du plan de transformation Fit for Purpose et du plan de départ anticipé préalable à la pension. Il inclut les charges d'intérêt et d'amortissement de leasing.pour un montant de 84 millions d'euros.

Proximus a enregistré un cash-flow libre de 498 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2019. Hors sortie de fonds liée aux acquisitions, le cash-flow libre normalisé s'est élevé à 504 millions d'euros, un résultat relativement stable par rapport aux 501 millions d'euros réalisés en 2018. L'augmentation des liquidités nécessaires pour le fonds de roulement de l'entreprise, les paiements effectués dans le cadre du plan de départ anticipé préalable à la pension de 2016 et la diminution des recettes provenant de la vente de bâtiments ont été compensés par une diminution des montants payés pour l'impôt sur le revenu et les intérêts, une diminution des liquidités nécessaires pour le CAPEX et une évolution positive de l'EBITDA sous-jacent.

Le niveau d'investissement reflète la stratégie du Groupe visant à investir de façon importante dans l'optimisation de ses réseaux et l'amélioration de l'expérience client globale

Conformément à ses attentes, Proximus a investi au total 1.027 millions d'euros en 2019, un investissement stable par rapport aux 1.019 millions d'euros en 2018. Compte tenu de l'accélération de son programme 'La Fibre en Belgique', Proximus a utilisé une part plus importante de l'enveloppe CAPEX annuelle. Le déploiement de ce réseau du futur a commencé début 2017. Fin 2019, des habitants de 13 villes avaient la possibilité d'être raccordés à la fibre. Proximus a également investi massivement dans ses plateformes informatiques, dans la modernisation pluriannuelle de son réseau de transport et dans du contenu attractif pour ses clients TV. Pour absorber l'explosion du trafic de données mobiles, Proximus investit également pour garantir un réseau mobile de qualité supérieure à ses clients mobiles.

Prévisions 2019 réalisées

Les résultats financiers communiqués par Proximus pour l'ensemble de l'année 2019 sont conformes à ses prévisions.

Indicateur de mesure Résultats 2018 Prévisions 2019 Prévisions 2019 redéfinies Résultats 2019 Chiffre d'affaires sous-jacent domestique €4.460M pratiquement stable Chiffre d'affaires sous-jacent domestique hors terminaux €4.153M pratiquement stable -1,2% ebitda sous-jacent du Groupe €1.865M stable stable 0,3% Capex (hors spectre) €1.019M stable stable €1.027M

Étant donné que le Capital Markets Day, au cours duquel Proximus présentera sa stratégie d'entreprise pour les prochaines années, se tiendra le 31 mars prochain, les prévisions financières pour l'avenir ainsi que la rémunération des actionnaires seront abordées à cette occasion.

Rémunération des actionnaires sur le résultat de 2019

Le 20 février 2020, le Conseil d'Administration a approuvé la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 15 avril 2020 de verser un dividende brut de 1,50 euro par action sur le résultat de 2019, dont un dividende intérimaire de 0,50 euro par action a été versé en décembre 2019.

Après approbation par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, le dividende normal de 1,00 euro par action sera versé le 24 avril 2020, avec enregistrement le 23 avril 2020 et cotation ex-dividende le 22 avril 2020.

Ceci amène le dividende total déclaré sur les résultats de 2019 à 486 millions euros.

