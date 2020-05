Proximus : Résultats financiers du Groupe Proximus - Premier trimestre de 2020

Guillaume Boutin, CEO du Groupe Proximus

'La plupart des activités de Proximus ont particulièrement bien résisté au premier trimestre, avec un effet, pour le moment limité, du Covid-19, ce qui nous a permis de réaliser un EBITDA stable, grâce notamment à une bonne maîtrise de nos coûts.

La pandémie du Covid-19 représente un moment clé pour le secteur des télécommunications. Elle met en évidence notre responsabilité sociétale et confirme plus que jamais notre mission : celle d'ouvrir un monde de possibilités digitales pour que les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement. Nous continuons à offrir des réseaux hautement performants, et j'en suis particulièrement fier. Grâce à notre stratégie d'investissement, nous sommes en mesure de faire face à l'explosion exceptionnelle du trafic.

Nous avons suivi de près les besoins de nos clients et procédé tout récemment à une mise à niveau de la performance de nos lignes internet fixe, offrant des vitesses d'upload jusqu'à 20 Mbps pour la grande majorité de nos clients résidentiels, et jusqu'à 30 Mbps pour les clients professionnels.

Dès le début de la crise du Covid-19, nos priorités ont été la protection de la santé et du bien-être de nos collaborateurs et de nos clients. Nous sommes passés massivement au travail à domicile là où c'était possible (plus de 10 000 collègues). Nous avons également décidé, avant même toute obligation imposée par le gouvernement, de fermer nos points de vente à partir du 16 mars et de limiter les installations et réparations chez nos clients. Nous sommes heureux de constater que ces mesures ont porté leurs fruits. En cette période de confinement, nous avons également offert de manière proactive des gestes commerciaux à nos clients et soutenu - avec toute notre énergie - la société et les citoyens belges dans ces moments difficiles.

L'impact financier sur nos activités est resté limité jusqu'ici, les effets de la crise sanitaire n'ayant commencé à se faire sentir que durant la seconde moitié du mois de mars.

Concernant nos activités domestiques, nous avons clôturé le premier trimestre sur un chiffre d'affaires en baisse de 1,0 % et un EBITDA sous-jacent stable. Dans le segment des entreprises, l'érosion des services traditionnels s'est poursuivie, soulignant la nécessaire transformation de ce segment dans les années à venir.

Dans un marché Consumer concurrentiel, notre stratégie de convergence et de segmentation s'est à nouveau montrée pertinente, avec une nouvelle croissance de 12 000 clients de notre base clients convergente, une bonne performance au niveau du mobile et une dynamique commerciale soutenue au niveau de l'internet et de la télévision. Le nombre de clients Mobile Postpaid est en forte augmentation au premier trimestre, grâce à l'adaptation du portefeuille mobile au 1er janvier 2020. Considérant que près de 7.000 clients internet ne pouvaient pas être raccordés en raison de la réduction de la capacité d'installation chez nos clients pendant la dernière quinzaine du mois de mars, notre base de clients internet aurait atteint une augmentation nette d'environ 8.000 clients au premier trimestre 2020.

Il est clair que nous ne sommes pas totalement à l'abri de la crise sanitaire en cours. Son impact devrait être plus perceptible au cours du prochain trimestre. La reprise économique reste incertaine et les activités de roaming ainsi que les projets ICT restent particulièrement exposés aux effets de la crise sanitaire. Même s'il est très difficile à ce jour d'évaluer précisément l'impact global, rien n'indique à ce stade que les conséquences financières seront plus importantes que prévu, les répercussions sur l'EBITDA étant largement compensées par une baisse du CAPEX. Nous confirmons dès lors nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2020 au niveau de l'EBITDA - CAPEX du Groupe, qui devrait se situer entre 780 et 800 millions d'euros.

Le 31 mars, nous avons annoncé notre nouvelle stratégie #inspire2022, avec pour objectif de créer le réseau Gigabit belge de demain avec la fibre et la 5G. Nous sommes le premier opérateur en Belgique à avoir lancé la 5G, en commençant par 30 communes. Nous comprenons que le lancement de la 5G suscite des questions chez certains citoyens et bourgmestres. C'est pourquoi nous nous efforçons de clarifier les aspects liés à la santé et à l'environnement. Nous sommes en contact étroit avec toutes les communes concernées ainsi que la Région wallonne.

En investissant dans les réseaux de demain, nous anticipons les besoins futurs des entreprises, des villes et des citoyens belges. Nous offrirons encore plus de capacité, un élément essentiel dans la société connectée de demain, comme le montre déjà la crise actuelle du Covid-19.'