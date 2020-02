Proximus SA : les résultats compliquent la fin de semaine

Les chiffres publiés ce matin sont mitigés, estime Ulrich Rathe chez Jefferies (sousperformance, objectif 20,70 EUR), à cause de revenus étonnamment faibles dans les services mobiles alors que la base de comparaison était plutôt aisée. Sur les perspectives, point d'indications hormis un rendez-vous donné pour le 31 mars et la journée investisseurs. "Nous travaillons intensément à la redéfinition de notre stratégie pour l'avenir", a souligné le CEO, Guillaume Boutin, en évoquant un "marché en rapide évolution", "des clients aux attentes changeantes", "des progrès technologiques rapides" et "une concurrence toujours plus intense".

Chez ING, David Vagman reste à la vente avec 20 EUR d'objectif. Il s'attendait à une baisse du titre suite à la publication, à cause de coûts de restructuration plus élevés que prévu, qui semblent peser lourd face aux économies attendues en retour.