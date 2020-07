Proximus : et Eleven Sports signent un partenariat de cinq saisons pour le football belge

Proximus est fière d'annoncer à ses clients qu'un accord a été trouvé pour la distribution des nouvelles chaines Pro League d'Eleven Sports couvrant tous les matches live du football belge (Jupiler Pro League et D1B) sur tous leurs écrans via Pickx, et ce, pour les 5 saisons à venir. Ce nouvel accord de distribution avec Eleven s'ajoute à la diffusion de l'UEFA Champions League dans son intégralité ainsi que la distribution des chaînes déjà existantes d'Eleven Sports qui diffusent les plus grands championnats européens de football et de nombreuses compétitions internationales. Les clients Proximus pourront dès lors continuer à profiter d'une offre sport extrêmement complète dès le début de la saison, au travers de l'offre All Sports dont le prix restera inchangé.

Dès le mois d'août 2020, les trois nouvelles chaînes d'Eleven dédiées à l'ensemble du football belge seront ajoutées à l'offre All Sports de Proximus. Disponibles aux numéros 111, 112 et 113.

Grâce à cet accord, les clients Proximus pourront continuer à suivre l'intégralité de la Jupiler Pro League et de la D1B mais aussi de la Women's Super League, de la Supercup et de la Proximus eProleague pour les 5 saisons à venir. Pour ce qui est du football international, ils continueront également à profiter la saison prochaine des trois chaines déjà existantes d'Eleven Sports qui diffusent les plus grands championnats européens de football. On y retrouve une bonne majorité de nos Diables Rouges (La Liga espagnole avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, la Serie A italienne avec Romelu Lukaku et Dries Mertens, la FA Cup avec Kevin De Bruyne ou encore la Bundesliga avec le trio Meunier, Witsel et Thorgan Hazard). À cela s'ajoutent de nombreuses et prestigieuses compétitions internationales telles que la NBA, la NFL et l'UFC.

Quant à l'UEFA Champions League, elle sera toujours diffusée dans son intégralité exclusivement sur Proximus Sports.

Cette offre de sport sera bel et bien une des plus large sur le marché et surtout disponible sur tous les écrans grâce à la plateforme Pickx.