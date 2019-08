Prudential va se scinder en deux sociétés d'ici la fin de l'année

Londres (awp/afp) - L'assureur britannique Prudential a annoncé mercredi qu'il concrétiserait au quatrième trimestre sa scission prévue, entre d'un côté ses activités européennes et de l'autre celles de marchés plus porteurs en Asie et aux Etats-Unis.

Prudential avait dévoilé en mars ce vaste et complexe projet mais était resté jusque-là prudent sur sa date de concrétisation.

Dans un communiqué publié mercredi à l'occasion de ses résultats pour le premier semestre, l'assureur dit s'attendre à ce que l'opération aboutisse d'ici à la fin de l'année.

La société qui conservera le nom de Prudential englobera les activités d'assurance et d'épargne dans des marchés en croissance comme l'Asie et les Etats-Unis. L'autre entreprise, qui sera baptisée M&G, regroupera la gestion d'actifs, l'assurance et l'épargne en Europe et au Royaume-Uni.

Elles seront cotées séparément à la Bourse de Londres.

"Nous pensons que la scission permettra à nos deux activités d'être les plus performantes possibles. Elles seront dotées chacune d'une équipe de direction qui fixera les priorités stratégiques et les perspectives d'investissement", explique Mike Wells, directeur général du groupe.

Dans les faits, Prudential sera une société cinq fois plus grosse que M&G en terme de valorisation, expliquait en début de semaine le Financial Times en s'appuyant sur une note de la banque Citigroup.

Prudential a dans le même temps dévoilé un bond de 14% de son bénéfice net à 1,54 milliard de livres (1,81 milliard de francs suisses) au cours des six premiers mois de l'année.

Le groupe a principalement profité du dynamisme de ses activités en Asie, où il propose de l'assurance-vie, de l'assurance santé ou encore de la gestion d'actifs. Il s'attend à continuer sur sa lancée dans la région, même s'il dit "être très attentif" à la situation à Hong Kong qui traverse une grave crise politique.

afp/buc