La valeur du jour en Europe - PRYSMIAN : WesternLink impacte de nouveau les résultats annuels, le titre chute

Prysmian n’en a pas terminé avec le projet WesternLink. Le problème rencontré en début de semaine sur ce câble sous-marin haute tension, qui relie le nord du Pays de Galles à l’Ecosse, pourrait générer des impacts estimés entre 60 et 80 millions d'euros au niveau de l'EBITDA ajusté 2018. Dans ce cadre, le groupe italien a indiqué qu'il allait réviser ses résultats 2018. Un nouvel avertissement sanctionné par les investisseurs. Le titre chute de 8,05% à 15,05 euros.Prysmian indiquait mardi dernier que les systèmes de protection du projet s'étaient déclenchés lors d'essais de mise en service.Des travaux d'enquête ont ainsi rapidement commencé pour résoudre le problème qui a causé le déclenchement.Et selon les premiers travaux de cette enquête, le problème " semble se situer dans la partie offshore du câble ".Prysmian annonce avoir déjà mobilisé des navires pour entreprendre les travaux de réparation au plus tôt.Mais ce n'est pas la première fois que le groupe italien se trouve dans la tourmente suite au projet WesternLink.En juin dernier, le groupe a abaissé sa prévision d'Ebitda 2018. Une décision expliquée par la nécessité de provisionner 50 millions d'euros supplémentaires pour faire face à des coûts de réparation sur le projet WesternLinK. Il avait déjà provisionné 20 millions d'euros auparavant.Le conseil d'administration a décidé de se réunir le 17 avril 2019 pour discuter et examiner tous les éléments qui pourraient découler de l'enquête préliminaire sur l'interconnexion WesternLink et pour définir les ajustements nécessaires aux états financiers.