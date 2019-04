Prysmian : de nouveau un problème avec Western Link

09/04/2019 | 12:35

L'action Prysmian perdait de plus de 3% à la Bourse de Milan alors que le 'dossier Western Link' refait parler de lui.



Le problème porte sur un système de câbles électriques sous-marins vendu par un consortium formé de Prysmian et de Siemens à une coentreprise britannique constituée par National Grid et Scottish Power : Western Link, dont l'objet est de relier les champs d'éoliennes d'Ecosse aux consommateurs du Pays de Galles et, partant, d'Angleterre.



Mais hier, Western Link a indiqué que lors d'un test préalable à sa mise en service réalisé le 6 avril dernier, le système s'était placé en sécurité. 'L'interconnexion est hors service pendant la durée de l'enquête', ajoute-t-il.



Prysmian confirme qu'une enquête a été lancée, et que ses résultats donneront lieu à une communication.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.