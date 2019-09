Prysmian : Credit suisse toujours positif

11/09/2019 | 10:49

Credit suisse est toujours d'avis d'acheter ('surperformance') l'action du cablier italien Prysmian. L'objectif de cours du scénario central est de 22,5 euros.



Les analystes citent notamment la visibilité quant à la reprise de l'EBITDA de la division Câbles sous-marins, grâce à un carnet de commandes fourni, le potentiel de la fibre optique en Europe, et les synergies du rapprochement avec General Cable. Autant d'arguments qui, selon Credit suisse, fournissent une visibilité appréciable sur les perspectives bénéficiaires de Prysmian.



Cerise sur le gâteau : le titre permet aussi de s'exposer à la thématique environnementale, via les énergies renouvelables et la demande de câbles qui l'accompagne, à celle des infrastructures (électricité et réseaux de communication), indique une note.





