Prysmian : en chute après ses résultats pour 2019

06/03/2020 | 10:22

Prysmian dévisse de 7,5% à Milan malgré la publication par le fournisseur de câbles d'un bénéfice net de 296 millions d'euros au titre de 2019, multiplié par cinq par rapport à 2918, avec un EBITDA ajusté en hausse de 31,4% à un peu plus d'un milliard.



Son chiffre d'affaires s'est légèrement tassé (-0,9% en organique) à un peu plus de 11,5 milliards d'euros, le groupe italien précisant que ses ventes de projets ont encore été affectées par de faibles prises de commandes en 2018.



Prysmian va proposer un dividende de 0,50 euro par action au titre de 2019, en hausse de 16%, et table pour l'année en cours sur un EBITDA ajusté entre 950 millions et 1,02 milliard d'euros, revendiquant un carnet de commandes à nouveau à plus de deux milliards.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.