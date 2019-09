Prysmian : soutenu par des propos d'analyste

11/09/2019 | 14:09

Prysmian s'adjuge 3,2% à Milan, sur fond de propos favorables de Credit suisse qui maintient son opinion 'surperformance' sur l'action du cablier italien avec un objectif de cours laissé à 22,5 euros.



Les analystes citent notamment la visibilité quant à la reprise de l'EBITDA de la division câbles sous-marins, grâce à un carnet de commandes fourni, le potentiel de la fibre optique en Europe, et les synergies du rapprochement avec General Cable.



Selon le bureau d'études, le titre permet aussi de s'exposer à la thématique environnementale, via les énergies renouvelables et la demande de câbles qui l'accompagne, à celle des infrastructures (électricité et réseaux de communication).



